L’inscription en ligne des élèves en première année primaire pour l’année scolaire prochaine démarrera lundi 24 mai à partir de 12h et se poursuivra jusqu’au 23 juin 2021 et ce, sur le site https://primaire.education.tn.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère de l’éducation, l’inscription concerne les élèves nés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ainsi que les enfants nés en 2012, 2013 et 2014 et qui n’ont pas pu s’inscrire auparavant pour une raison ou une autre.

Des vidéos explicatives et un guide d’utilisation sont disponibles sur le même site pour faciliter l’opération d’inscription, indique la même source.