La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé l’achèvement de paiement des subventions complémentaires relatives aux pensions dont le montant net est moins de 180dt.

La CNSS a précisé dans un communiqué rendu public que le 17 mai 2021 les subventions octroyées durant la période allant du mois de juin 2020 au mois de février 2021 au profit des bénéficiaires des pensions relevant des différents régimes de la sécurité sociale ont été payées.

Afin de mettre en place un système de protection sociale et garantir le minimum de revenu au profit des catégories vulnérables, un conseil ministériel a adopté le 10 juin 2020 le décret n°30 pour l’année 2020 portant sur les mesures de soutien, de solidarité nationale et d’aide aux personnes et établissements endommagés suite à la propagation du coronavirus.