La Tunisie appelle à une action multilatérale plus efficace et à renforcer le rôle des Nations unies dans la lutte contre les défis existants et émergents menaçant la paix et la sécurité internationales. C’est ce qu’a déclaré, vendredi 7 mai 2021, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, alors qu’il participait à la réunion ministérielle du Conseil de sécurité des Nations unies, dont le thème est “Soutenir le multilatéralisme et le système international centré sur l’ONU”.

Cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, M. Jerandi a déclaré que “la Tunisie n’a ménagé aucun effort, depuis son adhésion en 1956 à l’Organisation des Nations unies, pour soutenir l’organisation et contribuer, activement, à la réalisation de ses objectifs”.

La Tunisie a toujours cru en l’importance de l’organisation onusienne en tant que référence en matière de légitimité internationale, basée sur l’action multilatérale, a-t-il affirmé.

Et de rappeler l’invitation, en septembre 2020, du président de la République, Kaïs Saïed, l’organisation onusienne à être plus solidaire autour des nouvelles valeurs adaptées à cette nouvelle époque.

“Les multiples défis auxquels fait face le monde, aujourd’hui, notamment les conséquences dévastatrices de la Covid-19, requiert une nouvelle approche basée sur une solidarité internationale large et effective ainsi que des mécanismes de travail modernes sous la direction des Nations Unies”, estime Jerandi.

Il rappellera également la Résolution 2532 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 1er juillet 2020 à l’unanimité, visant à mettre un terme immédiat aux hostilités dans le monde pour faire face à la pandémie de la Covid-19.

Le ministre a, dans ce contexte, mis en avant l’urgence d’adopter des approches opérationnelles pour traiter ces défis, en commençant par garantir un accès rapide et équitable à la vaccination contre la Covid-19, exprimant le soutien de la Tunisie aux négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité.