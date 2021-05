Le ministère de la Technologie de la Communication a annoncé vendredi la poursuite du travail en présentiel dans les domaines actifs, tels que les services financiers et sociaux de l’Office National de la Poste ainsi que les services de la diffusion radiophonique et télévisée.

La même source a ajouté dans un communiqué la poursuite des services des entreprises actives dans les domaines des télécommunications à savoir Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange ainsi que les fournisseurs des services d’Internet, les distributeurs des cartes de recharge de la téléphonie mobile, les services des centres d’appels et des Data centres, les structures d’appui et des entreprises du transport des services hors du pays d’origine.

Pour les entreprises actives dans les domaines de l’export, le développement informatique, la sécurité informatique, la certification électronique, les fréquences, et les services des entreprises chargées de la sécurité des locaux administratifs et techniques des structures relevant du secteur et les sociétés de stérilisation, le travail en présentiel se poursuivra d’une manière normale.

En revanche, le département ministériel a suspendu le travail de tous ses agents, à l’exception des agents chargés d’assurer un minimum des services publics, comme les services de l’Office, les services administratifs et financiers, les services du bureau d’ordre, la garde des locaux avec l’engagement nécessaire en matière de prudence et de vigilance.

La même source a souligné la nécessité de continuer a examiner tous les dossiers à travers des mécanismes de travail à distance avec l’encouragement des entreprises actives dans le secteur de l’économie numérique à adopter des mécanismes de travail à distance, si besoin est.