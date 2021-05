L’évolution des préparatifs du XVIIIe Sommet de la Francophonie, prévu à Djerba les 20 et 21 novembre 2021, a été au centre d’un conseil ministériel restreint, présidé par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, au Palais du gouvernement à La Kasbah.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a appelé à la nécessité de se préparer au mieux à cet important rendez-vous, “l’un des plus grands événements internationaux qu’accueillera la Tunisie” cette année.

La priorité est d’aplanir les difficultés pour faire réussir cette échéance pour la Tunisie, avec tous les moyens disponibles, a-t-il souligné.

Le conseil a réuni un certain nombre de ministres et de hauts cadres de l’Etat et a permis d’examiner l’avancée des préparatifs en vue du XVIIIe Sommet de la Francophonie et de mettre en avant les étapes à suivre avant la tenue de cette échéance.