Les ministères des Affaires sociales et des Sports ont convenu de créer une commission qui aura pour charge de préparer un projet de loi pour faire bénéficier les sportifs de la couverture sociale. Ledit projet de loi sera soumis aux directions concernées et au Conseil national du dialogue social. C’est ce qu’indique le ministère des Affaires sociales dans un communiqué publié mercredi 5 mai 2021 à l’issue d’un entretien entre les ministres des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Sihem Ayadi.

Le communiqué précise que ladite commission sera composée de représentants des directions techniques des deux ministères.

A noter que des représentants des deux ministères et des Caisses sociales ont pris part à cette réunion qui a permis de discuter des moyens permettant de faire bénéficier les sportifs de la couverture sociale et l’organisation de ce secteur.

Trabelsi a souligné la nécessité d’instaurer un régime de couverture sociale pour les sportifs et personnel travaillant dans ce secteur, relevant l’importance de l’action commune entre toutes les parties intervenantes dans le cadre de la concertation et des législations en vigueur.

Il a affirmé que des manquements ont été constatés au niveau de l’exercice sportif à titre professionnel sans tenir compte de l’intérêt des sportifs et des capacités financières des équipes.

De son côté, Ayadi a mis l’accent sur l’importance de faire bénéficier tous les sportifs d’un régime de couverture sociale en vue d’assurer la pérennité des équipes et de garantir un minimum de dignité aux sportifs.