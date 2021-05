La Tunisie vise à exporter, au cours de l’année 2021, environ 80 mille tonnes de fruits à noyau principalement vers la Libye, la France et l’Italie, a indiqué le directeur général par intérim du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits), Helmi Kalai, qui s’exprimait dans le cadre d’une interview accordée à l’Agence TAP.

Il a indiqué que la saison d’exportation des fruits à noyau a débuté depuis avril 2021 vers les marchés italien, français et russe.

La production des fruits à noyau est estimée à environ 284 mille tonnes, soit une hausse de 7 % par rapport à la saison écoulée. Le gouvernorat de Ben Arous occupe le premier rang dans la production nationale des fruits, suivi de Kairouan, Sidi Bouzid, puis Manouba et Béja.

Les fruits représentent 30 % de la valeur totale de la production agricole

Le secteur de la production des fruits en Tunisie représente environ 30 % de la valeur totale de la production agricole et contribue à l’exportation de plus de 11 % de la production totale de produits agricoles vers les marchés étrangers. Il attire, également, environ 15 % de la main-d’œuvre totale et 51 % de la main-d’œuvre saisonnière.

En ce qui concerne la production de pêches et de nectarines, la récolte pour cette saison est estimée à environ 152 mille tonnes, soit une augmentation de 11 % par rapport à la saison précédente.

La récolte d’abricot et le prunier s’élève respectivement à 28 mille tonnes et 18 mille tonnes (avec une hausse de 6 % par rapport à la saison écoulée).

Par ailleurs, la récolte d’amandes sèches est estimée à 65,7 mille tonnes (soit une augmentation de 5 % par rapport à la saison écoulée), tandis que la récolte de cerises devrait atteindre environ 7 900 tonnes et le gouvernorat de Siliana accapare environ 95 % de la production nationale de ce fruit.

Impact de la pandémie sur les exportations

Kalai fait savoir que la saison écoulée a enregistré une forte baisse des quantités exportées, notamment vers la Libye, qui représente environ 70% des quantités des fruits tunisiens, en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus et à la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec ce pays.

La Tunisie a, également, été impactée par la hausse des tarifs de l’aviation internationale ce qui a mené à la baisse des ventes des fruits vers le marché du Golfe (pêches et abricots) tout en prévoyant la révision de ces tarifs.

Quid de l’augmentation des prix des fruits ?

Evoquant la hausse des prix de certaines variétés de fruits pendant le mois de Ramadan, le responsable a expliqué que la plupart des fruits qui sont disponibles au cours de cette période sont des fruits primeurs dont le coût est élevé ce qui explique la hausse des prix sur le marché.

En ce qui concerne la situation sanitaire de la récolte des fruits, le directeur général par intérim de GIFruits a souligné que la récolte est saine et qu’aucune maladie fongique n’avait été enregistrée au cours de cette saison ou des maladies causées par des insectes nuisibles

De nouveaux projets pour développer la production des fruits

Pour les nouveaux projets du groupement , au cours de l’année en cours, le responsable a indiqué qu’un pôle moderne a été créé à Kasserine afin de développer le secteur de la production de pommes à Siliana et Kasserine et d’irradier au niveau national en offrant des pépinières de pommes (poires et pommes).

Le pôle offre annuellement 200 mille plants lesquels seront distribués sur les régions de Kasserine, Siliana et couvre, également, une superficie d’environ 1 600 hectares avec de nouvelles plantations.

Le GIFruits œuvre, en outre, à la réalisation de plusieurs projets tels que la plantation d’agrumes à la région Oued (nord-ouest) et la promotion du secteur de l’abricot à travers l’introduction de 3 nouvelles variétés d’abricots rouges dans le Gouvernorat de Kairouan .