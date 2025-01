La saison d’exportation des oranges « maltaises » vers le marché français démarrera, samedi 11 janvier, avec une première cargaison de 750 tonnes, a indiqué le sous-directeur chargé du développement des exportations au Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits), Tarek Tira.

Tira a fait savoir, dans une déclaration à l’Agence TAP, que les prévisions tablent sur l’exportation de 12 mille tonnes, contre 8500 tonnes au cours de la saison écoulée.

Il a rappelé que la récolte des maltaises devrait atteindre environ 90 tonnes, sur une récolte totale des agrumes estimée à 384 mille tonnes.

Il souligné que le GIFuits a organisé, dans le cadre des préparatifs de la saison d’exportation des oranges maltaises, une série de réunions avec tous les intervenants de la filières, à savoir les exportateurs, les structures professionnelles, les importateurs, les agents de transport et les directions concernées..

Lors de ces réunions, les participants ont mis l’accent sur la hausse du coût du transport maritime et la rude concurrence sur les marchés européens, appelant les parties concernées à subventionner le transport des agrumes destinés à l’exportation, afin de réussir la saison, a fait savoir Tira.

Et d’ajouter qu’un calendrier de promotion portant sur des journées de commercialisation et des séances de dégustation dans les grandes surfaces et les magasins a été programmé, et ce, en coordination avec les exportateurs et les importateurs.

La campagne de promotion concernera également les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de communication, outre l’examen de la possibilité d’organisation des journées de promotion des oranges maltaises à travers une chaîne spécialisée dans la vente du jus frais sur le marché français.

Le responsable a mis l’accent sur la prochaine participation aux salons « FRUIT LOGISTICA » qui se tiendra, du 5 au 7 février 2025, à Berlin (Allemagne) et « Libya Food » qui sera organisé, du 26 au 29 janvier 2025, à Tripoli (Libye) pour mieux faire connaître les agrumes tunisiens et ouvrir de nouvelles perspectives d’exportation.

Parallèlement, il a été convenu de fixer des mesures organisationnelles, visant à assurer le bon déroulement de la saison d’exportation, notamment le suivi quotidien de l’évolution des quantités et des prix, la fourniture d’informations en temps réel aux professionnels et l’organisation des réunions périodiques avec les exportateurs, a indiqué Tira.

Dans le même contexte, des mesures en relation avec les opérations logistiques ont été prises, afin d’assurer le bon déroulement de la saison d’exportation de la variété maltaise à travers la représentation du groupement mise à la disposition des exportateurs, au port de Radés, pour coordonner et faciliter les opérations de fret et faire face aux obstacles qui peuvent paralyses les opérations d’exportation, a-t-il rappelé.

Et d’ajouter que la représentation du GIFruits à Marseille (France) qui prendra en charge le contrôle qualité et calibres et le suivi des prix de vente interviendra auprès des services compétents en cas de problèmes.

S’agissant du marché libyen, le responsable a souligné que la représentation régionale du groupement à Médenine assurera le suivi des opérations d’exportations au niveau du poste frontalier de Ras Jedir.

La saison d’exportation des agrumes notamment des clémentines et du naval a démarré, le 17 octobre 2024.

Jusqu’au 9 janvier 2025, les quantités exportées s’élèvent à environ 916 tonnes pour une valeur estimée 3,1 millions de dinars, contre 94 tonnes d’une valeur de 557 mille dinars, au cours de la même période de la saison 2023.