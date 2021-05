Résolument attachée à démocratiser l’éducation en ligne, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) s’est associée à IE University – fort de plus de 20 ans d’expérience en formation en ligne -, et Sommet Education – leader mondial des programmes d’études supérieures en gestion hôtelière et arts culinaires.

Le groupe mondial devient partenaire académique de la plateforme ‘Tourism Online Academy’ et y propose des cours consacrés à diverses thématiques autour de l’hôtellerie. « L’excellence dans la gestion des Spas » sera la première certification disponible de Sommet Education. De nouveaux cours autours du management hôtelier seront ajoutés dans les mois à venir.

Cette plateforme d’apprentissage en ligne a été lancée par l’OMT et IE University en 2019 et compte à ce jour plus de 10 000 utilisateurs inscrits. D’autres prestigieuses universités du monde rejoindront la plateforme en 2021.

Pour le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, «le soutien des institutions privées d’enseignement est essentiel pour assurer une éducation accessible et de qualité pour tous».

Sommet Education fait également partie du Comité de l’OMT sur l’éducation en ligne, composé de 19 membres issus des secteurs public et privé dont la création a été approuvée par le Conseil exécutif à sa cent douzième session, tenue en Géorgie en septembre 2020. Le Comité est co-présidé par des États membres, le Portugal et l’Arabie saoudite, et a pour principale mission de fournir au Secrétaire général et au Conseil exécutif des conseils et des recommandations dans le domaine de l’éducation, l’une des grandes priorités de l’Organisation.

Sommet Education témoigne ainsi de nouveau son soutien envers l’Organisation après le succès du lancement conjoint du Hospitality Challenge en juin 2020.

Dans le cadre de ce concours, plus de 600 candidatures ont été reçues en provenance de toutes les régions du monde. 30 ont été sélectionnées pour recevoir une bourse d’études afin de poursuivre les programmes d’enseignement supérieur dans les prestigieux établissements d’enseignement du groupe.

Le but : soutenir et développer les projets et les compétences des professionnels, start-up et entrepreneurs sélectionnés.

Parmi les vainqueurs, les trois projets d’entrepreneuriat les plus innovants seront soutenus financièrement pour permettre leur développement initial.

Ces projets seront financés par Eurazeo, groupe mondial d’investissement dont Sommet Education est une société de portefeuille. « L’innovation, l’entrepreneuriat et l’éducation sont des piliers fondamentaux sur lesquels prendre appui pour relancer le secteur du tourisme. Sommet Education a démontré être un partenaire essentiel pour notre Organisation » a affirmé la directrice de l’innovation, de l’éducation et des investissements à l’OMT, Natalia Bayona.

« Nous souhaitons la bienvenue à Sommet Education au sein de la ‘Tourism Online Academy’. Ensemble, nous remplirons la mission de la plateforme qui est de fournir une éducation en ligne de qualité, de façon à développer les talents de chacun et renforcer la durabilité de l’industrie du tourisme », souligne Juan José Güemes, président du Centre d’entrepreneuriat et d’innovation de IE University.

« L’apprentissage continu et le renforcement permanent des compétences de chacun est aujourd’hui une nécessité et contribuera au rebond de notre secteur. Je suis heureux et fier de voir Sommet Education et ses partenaires donner accès à un large public à du contenu pertinent pour développer leurs compétences », ajoute Benoît-Etienne Domenget, PDG de Sommet Education.