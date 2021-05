Au vu des circonstances actuelles de l’épidémie du COVID-19 et par mesure préventive, et sur décision du conseil d’administration réuni le vendredi 16/04/2021, les actionnaires de la Société Nouvelle Maison de la ville de Tunis sont convoqués à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à distance le samedi 22 mai 2021 à 10h.

Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la société à l’adresse suivante : www.monoprix.tn, pour s’enregistrer en remplissant toutes les informations demandées.

Après vérification des informations et confirmation de l’enregistrement, la société enverra à chaque participant, les documents relatifs à l’Assemblée ainsi que le formulaire spécial de vote.

Les actionnaires sont invités à envoyer le formulaire de vote soit par courrier officiel soit à partir de leur adresse mail personnelle qu’ils ont indiquée dans le formulaire d’enregistrement à l’adresse mail suivante : monoprix.ago@mgs.com.tn

Il n’est tenu compte que des votes reçus avant l’expiration du jour précédent la réunion de l’Assemblée Générale. Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l’Assemblée, via le lien d’accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.

Les actionnaires ont la possibilité d’envoyer par mail, à l’adresse ci-dessus indiquée, les questions concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou en lien avec l’Assemblée et ce au plus tard le 14 mai 2021. Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la société au plus tard le 19 mai 2021.

Les réponses aux questions et remarques transmises à la société avant la tenue de l’Assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l’Assemblée.

Tout actionnaire qui veut donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 20 mai 2021, son pouvoir dûment signé et légalisé au siège social de la Société Nouvelle Maison de la ville de Tunis.

Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur les sites de la bourse et du CMF ou au siège de la société.