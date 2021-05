Un avion en provenance de la ville de Saint-Pétersbourg avec à son bord 184 touristes russes, a atterri, jeudi après-midi, à l’aéroport Enfidha-Hammamet.

Il s’agit du premier vol touristique enregistré à l’aéroport depuis la suspension de son activité en novembre 2020, a indiqué à l’Agence TAP, le chargé de communication au sein de l’opérateur TAV Tunisie, qui exploite les aéroports de Monastir et d’Enfidha.

Selon la même source, 185 touristes russes venant de la capitale Moscou ont été également accueillis, hier jeudi, à l’aéroport Habib Bourguiba de Monastir.

Ces touristes, qui étaient munis de tests PCR négatifs et soumis à tests rapides de dépistage de la covid19 à l’aéroport dont les résultats se sont avérés aussi négatifs, ont choisi la destination Tunisie en cette période pour y passer des vacances et ont été logés dans des unités hôtelières à Hammamet, Sousse, Monastir et Mahdia, a ajouté la même source.