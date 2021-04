Le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a renouvelé, lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, la condamnation par la Tunisie de ” l’odieuse opération terroriste qui a visé vendredi dernier une policière française à la ville de Rambouillet “. Il a exprimé par la même occasion le soutien de la Tunisie à la France en ces circonstances difficiles.

Selon un communiqué du ministère, Jarandi a affirmé le rejet absolu par la Tunisie de toutes les formes d’extrémisme, soulignant la disposition de la Tunisie à poursuivre la coopération entre les deux pays et au sein des organisations internationales pour faire face à ce fléau.

L’appel était aussi une occasion pour discuter des relations bilatérales distinguées entre les deux pays et des moyens de les développer dans tous les domaines.

De son côté, Le Drian a salué “la force de l’amitié et de la coopération entre la Tunisie et la France” et le caractère stratégique de celles-ci dans divers domaines, selon le texte du communiqué.

Le ministre français a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie dans ses efforts pour surmonter les défis économiques et sociaux auxquels elle est confrontée, soulignant le soutien de la France à la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international et les différentes institutions financières donatrices pour surmonter rapidement les difficultés économiques.

Au cours de l’appel, les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Samedi dernier, la Tunisie a fermement condamné, dans un communiqué, l’attaque contre la policière française, la qualifiant de “crime terroriste lâche”. Les médias et les rapports de sécurité français ont déclaré que l’auteur de l’attaque était un tunisien résidant en France et inconnu.