Un bouquet d’incitations bien ciblées et un réseau de prise en mains des IDE ont dopé l’attractivité du site français. Les entreprises tunisiennes qui opèrent à l’international sont séduites par l’offre.

La CTFCI enchaîne avec son troisième webinaire, mardi 20 avril 2021. Le thème de cette édition tient de l’esprit du plan de relance export français : « Entreprendre avec la France, les clés pour réussir ».

La CTFCI rajoute une nouvelle corde à son violon. Auparavant elle faisait office d’éclaireur pour les entreprises tunisiennes qui souhaitaient exporter vers la France. Désormais elle les aide à se connecter aux différentes agences françaises d’accueil des investisseurs étrangers pour prendre pied en Hexagone. D’ailleurs, pour l’année 2020 la Tunisie se classe 20ème et arrive en tête des pays du Maghreb dans l’ordre des IDE en France.

Le plan de relance Export français

Le réseau Business France s’enrichit d’une structure supplémentaire, “Team France“, l’équivalent de FIPA pour la Tunisie. Business France avait la charge de la promotion des Salons professionnels français. Parmi ces derniers, les Tunisiens sont familiers du SIAL (industries alimentaires) et de BATIMAT.

Pour sa part, Team France fera le démarchage des IDE tunisiens tentés par une implantation en France. Team France a été créée dans le cadre du « Plan de relance export Français » lequel est doté d’une enveloppe de 100 milliards d’euros, une somme conséquente. Et pour la circonstance, la France sort la grosse artillerie. Et l’attirail est complet.

Il y a d’abord l’accompagnement par les ressources humaines. C’est la composante “Volontariat International en Entreprise“ (VIE). C’est un collectif d’environ 40 000 volontaires, tous cadres, tentés par le bol d’air. Ces cadres se déplacent à l’étranger pour apporter leur expertise aux entreprises locales et trouver des passerelles d’affaires avec les entreprises françaises.

Ce corps d’experts ressemble à ECTI (Echanges Culturels et Techniques Internationaux) lequel mobilisant les cadres français retraités bénévoles. Les contacts peuvent se faire via le site “teamexport.fr“ à la rubrique “mon-vie-via-businessFrane.fr“.

Puis viennent les mesures d’incitations. Arrivent en tête, les exonérations fiscales et de prélèvement de charges.

Et, il y a les mesures ciblées, à savoir les concours de la BPI. Elles concernent des crédits à des conditions préférentielles et notamment à taux zéro. Il y a aussi les garanties de BPI qu’elle peut consentir aux banques. Le site Team-France Invest.fr répertorie toutes les prestations offertes.

Les avantages du site hexagonal

Ils sont une dizaine d’entreprises à s’être implantées en France en 2020. Des enseignes d’un certain standing. Même si Team France a ciblé trois secteurs, à savoir l’aéronautique, le spatial et le ferroviaire, le développement numérique et la transition écologique sont pris en compte.

Pareil pour les secteurs de création et de mode tels les cosmétiques. Dans son témoignage, Anis Sahbani, PDG de Enova Robotics, basée à Novation City le Technopark de Sousse, spécialisée dans l’intelligence artificielle, évoque une expérience bénéfique. Le réseau de Team France fait le nécessaire pour l’identification du site d’implantation compte tenu du profil de l’entreprise et de sa nature d’activité.

La plupart des IDE tunisiens sont tentés par des activités de haut rendement tel la Recherche et développement. Et en la matière, le site hexagonal possède certains avantages comparatifs de taille. Le même réseau possède des introductions à l’international qui facilitent le business principalement avec l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et bien entendu l’Afrique.

Par ailleurs, la mention Made in France est d’un meilleur effet marchand. Ajouter que pour les IDE la question de l’accord de mobilité est acquise d’entrée de jeu, ce qui est commode. Et ce bouquet d’avantages fait que l’effet d’appel du site français est bien réel.

L’offensive marchande

Que la France vienne chasser sur nos terres est de bonne guerre. Ce qui se passe pour les investissements nous renvoie à la question de la fuite des cerveaux. Nos cadres émigrent et cela saigne le pays. Cependant, notre pays ne peut les employer à leur standing et ne leur offre pas les mêmes horizons que le site français. Par conséquent, si les investisseurs tunisiens optent pour la France, c’est bien à la recherche d’une rampe de lancement à l’international. Et cela profite à leur base restée sur place. Le handicap de notoriété nous cause du tort. Notre pays, à titre d’exemple, a inauguré le premier parc technologique à El Ghazala à la fin des années 90 du siècle dernier, mais n’a pas pu le faire décoller. Et cela est imputable, entre autres, à un déficit d’image.

Par ailleurs, l’expérience de Team France nous enseigne l’efficacité d’un réseau d’accompagnement, dédié aux IDE alors que nous regardions vers la seule diplomatie économique.