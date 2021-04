Le renforcement des relations entre la Tunisie et le Royaume de Suède et la dynamisation des relations économiques et commerciales bilatérales, notamment à la lumière de la situation épidémique actuelle, ont été au centre de l’entretien téléphonique entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, avec son homologue suédoise, Ann Linde.

Selon un communiqué publié vendredi 23 courant par le ministère des Affaires étrangères, les questions régionales et internationales d’intérêt commun ont été évoquées lors de cet entretien. Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coopération et la coordination entre les deux parties aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Jerandi a mis en valeur, l’initiative suédoise représentée dans le lancement du groupe “Amis de la défense de la démocratie”, dont la Tunisie a été choisie pour y participer.

A cet égard, le ministre a souligné l’engagement de la Tunisie à défendre les valeurs démocratiques, les principes des droits de l’homme, les droits fondamentaux et les libertés individuelles.

Jerandi a félicité la Suède pour avoir assumé la présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au titre de l’année 2021, soulignant que la Tunisie, qui est un partenaire méditerranéen de l’organisation, est confiante, en l’engagement suédois envers la région, lequel va contribuer à faire avancer le programme de l’organisation, visant l’instauration de la sécurité, la promotion du développement régional et la garantie du respect des droits de l’homme.

Il a également salué la contribution de la Suède à l’initiative “COVAX” visant à fournir les vaccins au niveau mondial de manière équitable, rappelant l’initiative du président de la République de renforcer la solidarité mondiale face à la pandémie de Covid-19 lancée dans la Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (2532)

De son côté, la ministre suédoise a exprimé son ambition à renforcer la coopération avec la Tunisie dans plusieurs domaines, notamment la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité du genre.

La chef de la diplomatie suédoise a exprimé la volonté de son pays de soutenir les relations de coopération entre les deux pays, soulignant l’importance de donner un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale et de dynamiser ses différents domaines, tout en tirant profit des opportunités dans les deux pays.