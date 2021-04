Les pensions des familles nécessiteuses seront versées prochainement ainsi que la deuxième tranche de l’allocation dont elles sont bénéficiaires et ce avant la fête de Aid El Fitr, a indiqué vendredi Mohamed Trabelsi, ministre des affaires sociales.

Dans une déclaration aux médias à l’occasion de sa visite effectuée dans le centre d’encadrement et d’orientation sociale (CEOS) à Sfax, Trabelsi a précisé que des concertations seront lancées avec le directeur général de la sécurité sociale afin d’examiner la possibilité de verser les pensions au profit des personnes à revenu limité avant la fête de Aid El Fitr.

Evoquant les aides adressées aux catégories sinistrées de la pandémie de covid-19 dont celles travaillant dans le secteur non formel, Trabelsi a rappelé qu’il est prévu de mobiliser une aide exceptionnelle d’une valeur de 300dt au profit de ces personnes dont le nombre s’élève à plus de 1 million 100 mille personnes, et ce à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin prochain.

Trabelsi a souligné les efforts du ministère afin d’augmenter les centres de prise en charge des personnes handicapées et à besoins spécifiques et notamment les enfants autistes.

La visite au centre d’encadrement et d’orientation sociale à Sfax a pour objectif d’examiner l’infrastructure de base du centre et d’évaluer les défaillances afin d’introduire les améliorations nécessaires, a pour sa part, indiqué Ayda Robana, cheffe du bureau pour la Tunisie de l’ONU-Habitat bureau Maghreb.