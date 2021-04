L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, réaffirme l’appui absolu de l’Union européenne (UE) aux efforts du gouvernement tunisien en matière du programme national de réforme économique.

Lors d’un entretien à la Kasbah, jeudi 22 avril 2021, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, Cornaro a ajouté que l’UE dispose de mécanismes de soutien et de coopération qui seront mis à la disposition du gouvernement tunisien, selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement.

Il a souligné que l’UE sera la première à défendre la Tunisie auprès des pays membres à travers des programmes ambitieux dans le domaine de l’investissement et de l’emploi, ajoutant que l’UE mettra à la disposition de la Tunisie, en 2021, des crédits sans intérêts et des subventions, dans l’objectif de soutenir les efforts du pays à fournir les ressources financières.

Cornaro a indiqué que la Tunisie représente un portail entre l’UE et la Libye. A cet égard, il a précisé que l’UE œuvrera à coordonner davantage et à unifier les efforts avec la Tunisie concernant les programmes européens pour la reconstruction de la Libye, notamment dans les domaines du transport, du commerce, de la logistique, et de l’immigration.

Pour sa part, Mechichi a souligné que la Tunisie veille à renforcer la coopération avec l’UE, d’autant plus que la relation entre les deux parties est stratégique et fructueuse.

Mechichi a fait remarquer que la Tunisie va mener des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), à travers un programme économique consensuel et participatif avec toutes les organisations nationales.

Il a mis en valeur, par la même occasion, les efforts de l’Union européenne et son soutien permanent pour faire réussir le processus démocratique en Tunisie, précisant que la Tunisie fait face aujourd’hui à une phase difficile, notamment dans le domaine économique.

Le gouvernement Mechichi compte entamer des négociations avec le FMI au début du mois de mai prochain à Washington, pour parvenir à un accord permettant de fournir les financements.