Au terme du premier trimestre l’année 2021, la STAR enregistre des primes émises nettes qui s’élèvent à 120,6 MD contre 129,5 MD en 2020, enregistrant une diminution de 7% liée essentiellement à la baisse des primes émises sur la branche Automobile de 10,5%. Cette baisse assumée du chiffre d’affaires automobile s’inscrit dans le cadre des actions d’assainissement du portefeuille entamées depuis quelques années dont les effets se poursuivront jusqu’à la fin 2021.

Concernant les autres branches, l’impact de la crise sanitaire sur le développement s’est fait ressentir sur le Transport (baisse des primes de 29%) et dans une moindre mesure en Incendie et Risque Divers (-5%). En assurance des personnes, l’évolution du CA enregistre une certaine stabilité par rapport au 1er trimestre 2020 avec des primes en baisse de -1.5% en santé collective et une évolution positive en vie à +14%.

Des primes cédées en baisse de 14% sur le 1er trimestre en comparaison avec le 1er trimestre 2020 en lien avec la baisse des primes émises notamment sur les branches Incendie et Risques Divers ainsi que Transport.

Des indemnisations servies totalisant 60,3 MD contre 68,5 MD en 2020, soit une diminution de 8,2 MD (-12%) liée à la baisse des règlements Automobile de 20% et Incendie et risques divers de 62% : cette diminution de la sinistralité reflète à la fois une baisse des fréquences et un décalage des déclarations, signes d’une évolution du comportement des assurés au regard des restrictions imposées par la crise sanitaires. Les prestations servies en Santé collective observent quant à elles une évolution positive de 7%.

Un total des produits financiers avant prélèvement de la retenue à la source de 18,6 MD contre 17,9 MD en 2020 soit une évolution positive de 4%