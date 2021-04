L’Union tunisienne des propriétaires d’établissements privés d’enseignement et de formation a déploré la généralisation de la décision de la commission nationale de lutte contre le coronavirus du 17 avril 2021 relative à la suspension des cours dans les établissements d’enseignement privés du 17 au 30 avril 2021.

Dans une lettre adressée, hier mercredi, au ministre de l’Education, l’union a indiqué qu’aucun cas de contamination ou de décès associé au coronavirus n’a été enregistré dans ces établissements qui, selon la même source, respectent strictement le protocole sanitaire dont la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection des lieux, le port de masque, la fourniture des équipements de protection nécessaires… Elle a ajouté que les établissements d’enseignement privés appliquent le système de l’enseignement par groupe et consacrent une table pour chaque élève.

L’union a qualifié d’insensée la généralisation de cette décision sous prétexte d’assurer l’égalité des chances entre les élèves des secteurs public et privé, estimant que l’égalité des chances signifie garantir la qualité de la formation et le parachèvement du programme scolaire.

L’union a appelé le ministre de l’éducation à l’associer à la réunion urgente convoquée par la présidence du gouvernement pour décider des mécanismes à mettre en place en vue de garantir le parachèvement de l’année scolaire et le déroulement des examens nationaux.

Il est à noter que la Commission nationale de lutte contre le coronavirus a décidé de suspendre les cours dans tous les établissements d’enseignement, (écoles primaires, collèges et lycées) du 17 au 30 avril courant, tout en adoptant l’enseignement à distance dans l’enseignement supérieur et en maintenant le calendrier des examens et de formation programmé, pendant la période allant du 18 au 30 avril 2021.