“L’Union tunisienne des Instituts privés pour l’éducation et la formation (UTIPEF) a mobilisé 284 millions de dinars pour l’entretien et la maintenance de nombre d’établissements scolaires publics et la garantie des moyens de protection contre le coronavirus “, a fait savoir jeudi, Lassaad Chouchène, chargé de mission au cabinet du ministre de l’éducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que ces fonds seront alloués dans le cadre d’une convention cadre de partenariat signée le 20 avril en cours entre le ministère de l’éducation et l’UTIPEF.

Il a, en outre, indiqué que 26 délégations régionales de l’éducation bénéficieront de ces fonds.