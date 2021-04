En partenariat avec le projet solidaire et culinaire “Ftartchi?”, le Goethe-Institut Tunesien lance bientôt une revue semestrielle gratuite, papier et téléchargeable sur son site, consacrée au mode de vie alimentaire et à ses acteurs en Tunisie.

Ce projet se présente sous forme de plateforme qui regroupe et recueille une multitude de récits, qui enquêtent et questionnent sur divers sujets liés à l’alimentation et à ses environnements culturels, sociaux, politiques, écologiques et économiques.

La revue s’intitule ” BROUDOU “, signifiant en dialecte tunisien “bouillon” principalement composé de légumes de saison et d’un bouquet garni, qui redonne de la force lorsqu’on se sent fébrile.

Le contenu de la revue consistera en des réflexions intimes, des essais critiques, des poèmes, des séries de photos, des interviews, des illustrations, des recettes et d’autres formats expérimentaux qui favorisent la recherche autour de ces sujets.

Dans tous les numéros de ” BROUDOU “, le contenu visera à offrir les connaissances, les outils et l’inspiration nécessaire pour permettre aux lecteurs d’adopter progressivement des habitudes alimentaires responsables et conscientes.

De nos jours, nous notons particulièrement que dans les zones urbaines, nous perdons conscience de l’importance des aliments et des ingrédients qui composent notre plat.

C’est pour cette raison que le projet ” BROUDOU ” vise à créer et à rassembler une communauté, qui souhaite explorer l’avenir de l’alimentation en Tunisie et rendre hommage à cette terre et à toutes ces mains qui cultivent et qui travaillent la terre pour nous nourrir.

L’appel à candidature pour le numéro #1 consacré au pain sera lancé en ce mois avril 2021 et vise à explorer les questions suivantes : Quelle est la valeur sociale, émotionnelle et spirituelle du pain ? Qu’est-ce qu’un pain nutritif ? Quel est le rôle de la fermentation dans la création du pain ? Quels sont les différents types de pain en Tunisie ? Quel est la place du pain sur le plan économique et politique?

Chaque sortie de numéro sera également accompagnée d’ateliers participatifs ouverts au public. A travers ces ateliers, l’objectif consiste à chercher à acquérir de nouvelles compétences et savoirs tels que, la culture de potagers, la préparation du pain, ou encore, les différentes méthodes de fermentation. Ces activités permettront de forger une communauté désireuse d’adopter de nouvelles pratiques plus respectueuses envers la nourriture dans l‘environnement urbain.