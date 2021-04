Le phénomène du chômage des jeunes diplômés est étroitement lié à la qualité de l’enseignement supérieur et à son décalage par rapport à la réalité du marché de l’emploi.

Quant à la réalité du marché d’emploi, elle est souvent mal comprise ou elle manque de solutions adaptées à la réalité socioéconomique et culturelle spécifique aux cibles. Les programmes d’intégration professionnelle peinent à renforcer l’employabilité des jeunes diplômés par des formations complémentaires.

En outre le marché de l’emploi est en continuelle mutation surtout à l’ère de la démocratisation des TICs.

Le rôle des établissements d’enseignement supérieur (EES) ne doit plus se limiter à l’octroi des diplômes. Non seulement ils doivent impliquer tous les intervenants que ce soit du corps enseignant, personnel, étudiants ou des partenaires socio-économiques, mais aussi ils doivent avoir un outil fiable pour suivre de près les mutations socio- économiques des communautés locales, relever leurs besoins et concevoir ainsi des solutions adaptées sur mesure. Pour ce faire, l’ISLAIB veut composer avec ses partenaires une stratégie de proximité et un outil de recensement et d’aide à la décision.

Dans le cadre du projet PAQ-DGSE, l’ISAIB veut mettre en place une démarche de qualité innovante et pionnière pour l’intégration des étudiants dans le marché du travail à travers la promotion et la valorisation du travail en freelance (ou le travail indépendant et l’auto-entrepreneuriat).

Cette démarche fait profiter les étudiants des avantages du travail en freelance comme le modèle de production et de travail le plus adapté aux spécificités de la région du Nord- Ouest et leur offre au même temps une passerelle du travail informel vers un cadre plus formel.

Ce projet vise à créer un modèle d’auto-gestion et d’autorégulation pour les étudiants (la principale cible du projet) non seulement de l’ISLAIB mais aussi de tous les EES de l’université de Jendouba. Ce modèle se concrétisera dans le lancement de la première étude autour du travail en freelance en Tunisie, la création d’une structure d’appui aux étudiants freelances du nord-ouest, l’incubation de la première coopérative des freelances dans le milieu estudiantin, l’organisation d’une série d’événements et de dynamique d’encadrement, de formation et d’intégration des étudiants-freelances dans le marché formel de l’emploi (salon annuel des freelances, une série de formations et de coaching, cafés des freelances, concours du meilleur étudiantfreelance,…).

Autour de ce projet et fort du succès de la deuxième édition de la journée « Tunisian Freelance Day 2019 », qui s’est tenue le 23 Janvier à l’Institut Supérieur des Langues Appliquées et Informatique de Béja « ISLAIB », la prochaine rencontre autour du travail en freelance au Nord-Ouest se tiendra à Jendouba le lundi 12 Avril 2021 de 8h30 à 13h. Cette rencontre placée sous le haut patronage de l’université de Jendouba et organisée conjointement par l’UJ et l’ISLAIB, en partenariat avec l’association tunisienne des freelances « Prod’iT » sera une nouvelle occasion de conforter les liens entre les établissements de l’université de Jendouba et les acteurs clés du freelancing dans les domaines créatifs en Tunisie et à l’étranger.

La journée « Tunisian Freelance Day 2019 », qui s’est tenue à l’ISLAIB, a œuvré à présenter les problématiques liées au travail en freelance dans les différents domaines créatifs et en l’occurrence le problème de l’organisation et le développement des freelances qui restent parmi les défis majeurs à relever pour améliorer à la fois la productivité mais aussi la qualité de vie des freelances au travail, avec la thématique : « Le travail en freelance dans les métiers créatifs : de la précarité à l’opportunité ».

Dans la continuité de cette journée, cette nouvelle rencontre inscrite dans le cadre du PAQ-DGSU de l’UJ et le PAQ-DGSE de l’ISLAIB portera sur le thème de l’insertion professionnelle et l’intégration proactive des étudiants dans le marché du travail, à travers : « La Valorisation et la promotion du travail en freelance dans le milieu estudiantin de l’Université de Jendouba ».