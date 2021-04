Le président de la République Kais Saied a affirmé dimanche, au Caire, que la Tunisie demeurera la terre de la paix, de la cohabitation et de l’Islam modéré.

Dans le cadre de sa visite en Egypte, Saied a rencontré le patriarche Tawadros à la cathédrale de la Nativité du Caire. Il a mis en exergue les spécificités de la culture tunisienne basée sur la cohabitation pacifique et le respect de la liberté religieuse et du droit de pratiquer les rites religieux.

Le citoyen est en premier lieu un être humain qui a des droits et des obligations envers la collectivité, abstraction faite de son appartenance religieuse, a-t-il soutenu.

Plutôt dans la journée, le président de la République s’est rendu dans la mosquée Al-Fattah al-Alim, sur le site de la future capitale égyptienne, un méga projet en cours de réalisation.

Il s’est ensuite dirigé vers l’institution Al-Azhar où il a été reçu par le grand Imam Cheikh Ahmed Mohammad Al-Tayeb.

Il a rappelé les nombreux évènements scientifiques et religieux qui ont uni les deux pays pendant plusieurs générations.

Saied a évoqué le Cheikh tunisien Mohamed Al Khedher Hussein, un des éminents savants musulmans et le seul non Egyptien à diriger la prestigieuse institution entre 1952 et 1954 et ses communications sur la liberté en Islam.