Une série de recommandations pour mieux protéger les informations personnelles sur les réseaux sociaux, vient d’être publiée par l’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI), après l’attaque cybernétique ayant mis en ligne les données personnelles de plus de 600 millions d’utilisateurs de Facebook, dont des comptes tunisiens, et ce, en exploitant une ancienne vulnérabilité qui date de 2019.

Il s’agit, d’abord de renforcer la sécurité des comptes en optant pour des mots de passe robustes composés de 8 à 12 caractères en incluant des chiffres, des lettres et des symboles et de ne jamais confier à une personne tierce ou à une application la création des paramètres d’accès.

L’ANSI recommande aussi d’activer l’authentification forte ou à deux facteurs pour interdire l’accès au compte même si les paramètres d’accès ont été compromis, de paramétrer les informations communiquées aux réseaux sociaux et se limiter aux informations de base et d’optimiser la protection des équipements mobiles et des ordinateurs en installant un antivirus et veiller à ce qu’il soit à jour.

L’ANSI estime, ainsi, qu’il est important de comprendre les risques que l’on peut encourir sur les réseaux sociaux pour mieux se protéger. Il est aujourd’hui impossible, selon l’agence de supprimer les données qui ont fuité lors de l’attaque cybernétique ciblant les utilisateurs de Facebook, mais “on peut pallier son impact et adopter des mesures préventives pour améliorer la protection des données personnelles que l’on communique aux réseaux sociaux”.

L’article de l’ANSI est disponible via le lien suivant : https://www.ansi.tn/…/comment-am-liorer-la-protection…