Le Club Afrique Développement Sénégal du groupe Attijariwafa bank (CBAO & Crédit du Sénégal) organise le 8 avril 2021, la mission multisectorielle Sénégal autour du sujet de la relance des économies africaines.

Cette édition, prévue entièrement sous format digital compte tenu du contexte sanitaire, s’articule autour de deux temps forts : un panel animé par d’éminentes personnalités et des sessions de networking B2B avec plus de 300 chefs d’entreprise d’Afrique et du monde attendus.

Le panel animé par le journaliste économique Mamadou Ndiaye adresse la thématique :

« Relance post-covid, quelles dynamiques de croissance et de transformation pour les

économies africaines ». Avec pour débattre de ce sujet :

• Lionel Zinsou : Ancien Premier Ministre de la République du Bénin, fondateur et

Managing Partner de SouthBridge.

• Dr. Jean-Denis Gabikini : Directeur du développement économique, de l’intégration

et du commerce de la Commission de l’Union Africaine

• Chérif Salif Sy : Ancien Ministre, économiste et politiste sénégalais, Président du

Forum du Tiers-Monde.

• Mohamed Abdallahi Cherif : Chef du Bureau Sénégal de la Banque Africaine de

Développement.

• Sébastien Kadio Morokro : Administrateur Directeur Général de Pétro Ivoire.

À propos du Club Afrique Développement :

Le Club Afrique Développement, créé en 2016 par le groupe Attijariwafa bank, a pour ambition de fédérer la communauté des affaires, les dirigeants, les représentants publics afin de dynamiser de manière pragmatique les investissements à l’échelle du continent.

Espace de mise en relation et d’échange dédié aux opérateurs économiques désireux de se développer en Afrique. C’est aussi une plateforme donnant accès à des informations, formations, services et expertises à dessein de favoriser la concrétisation des projets d’entrepreneurs, des grands projets structurants des États, ainsi que la coopération Sud-Sud et Nord-Sud.

Outre le Forum International Afrique Développement organisé à Casablanca, le Club Afrique Développement compte aujourd’hui plus de 3000 membres, et a organisé, avec les banques du Groupe, 23 missions multisectorielles dans 18 pays, mobilisant plus de 3000 chefs d’entreprises du continent.

Depuis son lancement en 2010, le Forum International Afrique Développement a réuni plus de 10 000 entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires, réalisant plus de 22 000 rendez-vous d’affaires structurés et générant des investissements conséquents un peu partout en Afrique.

Site web de l’événement : www.clubafriquedeveloppement-senegal.com

Site web du Club Afrique Développement : www.clubafriquedeveloppement.com