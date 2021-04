Total Tunisie & Hyundai signent un contrat de partenariat pour les cinq prochaines années. Dans le cadre de cet accord, Total Tunisie et la marque automobile sud-coréenne, Hyundai, décident de coopérer pour un partenariat commercial durable.

Le contrat stipule que Total Tunisie fournira ses huiles moteur TOTAL QUARTZ, les lubrifiants qui répondent aux motorisations EURO 5 et EURO 6, mais aussi accompagnera les équipes de vente de Hyundai dans un programme continu de formations techniques assurées par les ingénieurs de Total Tunisie.

Pour sa part, Hyundai s’engage à recommander les lubrifiants TOTAL QUARTZ sur la totalité de son réseau qui compte aujourd’hui 11 agences concessionnaires.

A noter que le groupe Total engage chaque année près de 100 millions d’euros en Recherche & Développement pour la plupart de ses produits, dont les lubrifiants, pour des performances de plus en plus remarquables et une efficacité énergétique des véhicules. Un gage de qualité produit qui a séduit la majorité des concessionnaires en Tunisie, dont Hyundai, qui préconisent désormais les lubrifiants TOTAL à leurs clients.

Les partenaires profiteront de cet accord pour entamer ensemble un avenir axé sur les énergies propres et la réduction des émissions carbone.

À propos de Alpha Hyundai Motor

Hyundai Motors Group est le pôle automobile et agriculture du conglomérat coréen Hyundai. Il est l’unique constructeur indépendant en Corée du Sud, et leader sur son marché intérieur.

Hyundai est arrivé en Tunisie courant 2012 et a officiellement entamé son activité en 2013

En Tunisie, c’est aussi une marque en pleine expansion avec un réseau de distribution en développement et des centres de services certifiés et des pièces de rechange originales.

Hyundai est une grande équipe de professionnels, passionnés d’automobiles, qui ont compris que le plus important, c’est l’accueil et le service qu’ils doivent apporter à leurs clients.

À propos de Total Lubrifiants

Total Lubrifiants est un leader mondial de la production et de la distribution de lubrifiants, qui compte 44 sites de production à travers le monde et rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans 150 pays.

Total Lubrifiants offre des produits et services innovants, performants et respectueux de l’environnement, issus des travaux de ses centres R&D composés de plus de 130 chercheurs. Total Lubrifiants est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés de l’automobile, de l’industrie et de la marine.

À propos de Total Tunisie

Filiale du groupe multi-énergies Total, Total Tunisie est présent en Tunisie depuis 73 ans, et est un acteur majeur et global sur l’ensemble du marché des produits et services pétroliers ; réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique.

Total Tunisie compte 300 collaborateurs et génère près de 4 000 emplois indirects, commercialise près de 800 tonnes de produits pétroliers par an et ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et plus de 160 stations-service à travers tout le territoire www.total.tn

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi-énergies ̶ produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime ̶ afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde.

Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de l’ensemble de nos clients.