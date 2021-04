Enactus Tunisie et Redstart Tunisie ont signé une convention de partenariat, afin de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des équipes Enactus Tunisie et leurs bénéficiaires, des étudiants, des apprenants et des alumni startuppers et porteurs de projets.

Les deux entités ont des axes stratégiques étroitement liés, et visent le développement et l’encouragement des jeunes entrepreneurs et startuppers.

Cette collaboration entre Enactus Tunisie et Redstart Tunisie aura principalement pour but de promouvoir leurs actions communes et de leur permettre de remplir au mieux leurs missions auprès des étudiants, des apprenants, des jeunes startuppers et des bénéficiaires des projets Enactus.

Plus concrètement, les deux parties se sont alliées afin de consolider, renforcer et permettre la scalabilité des projets élaborés par les équipes d’Enactus Tunisie, de partager leur savoir-faire, à travers notamment des sessions de formations et d’informations et le cas échéant un programme d’accompagnement, destinées aux étudiants, aux équipes Enactus Tunisie et à leurs bénéficiaires, ainsi qu’aux jeunes alumni entrepreneurs et startuppers.

A l’occasion de la signature de ce partenariat, Khaoula Khedimy Boussama, President & CEO Enactus Tunisia, affirme qu’ « Enactus Tunisie est très honorée de s’associer à un autre acteur de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie afin de consolider les projets élaborés par nos équipes ou par nos alumni, de stimuler leur croissance et favoriser leur scalabilité. Grâce à ce genre d’initiative, nous offrons plus d’opportunités à nos jeunes de mettre en place des projets à fort impact et à valeur ».

De son côté, Douja Ben Mahmoud Gharbi, CEO de Redstart ajoute que : “ RedStart Tunisie est ravi de mettre à disposition des jeunes étudiants d’Enactus ainsi que des entrepreneurs et start-uppeurs qu’ils ont accompagnés, tout son savoir-faire et son expertise pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation auprès d’eux. Cette association avec Enactus Tunisie, va nous permettre de joindre nos forces pour incuber, accélérer et scaler des projets portés par des jeunes et des femmes et contribuer à renforcer l’écosystème entrepreneurial en Tunisie ”.

Les premières actions concrètes issues de cette convention seront le coaching et le mentoring des projets d’Enactus Tunisie candidats à la compétition nationale 2021 et le renforcement et la consolidation des projets 2020 de la Master Class d’Enactus Tunisie et ce, à travers le programme d’accélération de Redstart Tunisie.

Enactus Tunisie, est une association à but non-lucratif qui œuvre à créer un partenariat entre le monde de l’entreprise et l’enseignement supérieur et à mobiliser les étudiants en les encourageant à développer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale.

www.enactus.org.tn

Redstart Tunisie, est un accélérateur offrant des programmes de formation et d’accompagnement opérationnel pour les femmes, les jeunes, les startups et les PME, notamment dans le cadre de programmes mis en œuvre en partenariat avec les organisations internationales de renommées.

www.redstart.tn