“Rien n’est plus délicieux que l’attente de ce qui paraît inéluctable » nous citons l’auteur Anne Bernard et il était inéluctable qu’Enactus Tunisie arrache enfin le championnat Enactus Worldcup après un dur labeur et des années à perfectionner les projets et les présentations.

Et comme tout arrive à point à celui qui sait attendre, Enactus Tunisie a été doublement sacrée et primée !

Tout d’abord pour l’Enactus world cup, soit un prix de 15.000 $ et dans le cadre de l’Action avec le GIZ Africa, un prix de 9.000 euros récompensant 4 équipes : Enactus université de Gafsa , Enactus TBS, Enactus Esprit School of Business et Enactus Limitl’ess Islai Beja.

La jeunesse tunisienne, lorsqu’elle est soutenue et encouragée, démontre un potentiel extraordinaire, comme en témoigne le succès retentissant d’Enactus Tunisie.

Espérons que cette dynamique positive se poursuive.

A.B.A