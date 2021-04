Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, mardi 6 avril 2021, un entretien téléphonique avec son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, au cours duquel il lui a fait part de ses sincères félicitations suite à sa victoire à l’élection présidentielle.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, évoqué la solidité des relations de fraternité et de coopération privilégiées unissant les deux pays, s’excusant de n’avoir pas pu honorer l’invitation à la cérémonie d’investiture.

Le président Kaïs Saïed a, à cette occasion, réaffirmé sa ferme détermination à travailler de concert avec son homologue nigérien pour ancrer davantage la coordination et la coopération entre les deux pays et développer les relations bilatérales au service des intérêts des deux peuples frères et de l’ensemble du continent, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le président nigérien a, de son côté, fait part de son “entière disposition à promouvoir les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie dans les différents domaines d’intérêt commun”.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, invité Mohamed Bazoum à effectuer une visite en Tunisie et reçu, à son tour, une invitation pour se rendre au Niger.