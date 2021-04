Le chômage, et particulièrement celui des jeunes et des femmes, constitue aujourd’hui un défi majeur pour les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie).

En plus d’un taux de chômage structurellement élevé (12,1% en 2019 selon l’OIT), l’Afrique du Nord se distingue aujourd’hui par un des taux d’emploi les plus faibles d’Afrique (40,1% en moyenne contre 58,8% pour le reste du continent en 2019), une faible participation au marché de travail (45,7% contre 60,7% de moyenne mondiale).

Les jeunes et les femmes sont les principales victimes de cette situation : En 2019, l’Afrique du Nord comptait 30,2% de jeunes chômeurs contre 13,6 % selon la moyenne mondiale (OIT).

Au même moment, le rapport femmes/hommes dans le taux de participation à la population active (31,8% en Afrique du Nord contre 63,6% de moyenne mondiale), témoigne de la faible participation des femmes à l’économie à l’heure où les régimes de retraite, financés par les cotisations salariales d’un marché de travail formel réduit sont confrontés à une pression croissante du fait du vieillissement des populations.

(source: CEA)