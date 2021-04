Un calendrier fixant la chronologie de la fermeture de la décharge de Borj Chakir à Sidi Hassine (ouest de Tunis) sera identifié par le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, a annoncé le ministère de l’Environnement, Kamel Doukh.

Le ministère devra également engager un audit touchant l’ensemble des dossiers suspects (corruption) concernant l’attribution les marchés relatifs à cette décharge, a ajouté Doukh.

Il a fait savoir dans sa réponse à une question adressée par la députée Yamina Zoghlami (Ennahdha) au cours d’une séance plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) tenue lundi 5 avril, que son département est penché sur l’élaboration d’une étude sur la valorisation des déchets au Grand Tunis. Cette étude sera soumise, dans les plus brefs délais, à l’examen de l’ARP et des gouverneurs de Tunis, Ben Arous, l’Ariana et la Manouba, a-t-il expliqué.

L’étude en question sera aussi présentée à 38 maires, tandis que sa concrétisation débutera, dans un premier temps, à la municipalité de La Marsa en cas d’approbation.

Pour le ministre, les décharges contrôlées ne sont pas la solution idoine vu qu’elles se heurteront à un refus social, d’où l’orientation du ministère vers une étude complète pour résoudre définitivement la question des déchets et ses répercussions sur l’environnement.

Implantée sur une superficie de 120 hectares, la décharge de Borj Chakir est la plus grande décharge du Grand Tunis avec la réception quotidienne de 3 500 tonnes de déchets provenant de 38 municipalités.