Après des travaux de restauration et de maintenance effectués par la municipalité de Tunis en collaboration avec l’association de sauvegarde de la médina de Tunis, le centre culturel Bir Lahjar à la médina de Tunis a ré-ouvert ses portes en fin de semaine en faisant une peau neuve.

Cette ancienne medersa de la médina de Tunis, dont l’histoire remonte au 17ème siècle (créée à l’époque de Ali Bey 1er en 1757) s’est transformée le 24 octobre 1991 en un centre culturel administrativement rattaché à la municipalité de Tunis.

Son inauguration en fin de cette semaine a été marquée notamment par l’organisation d’une exposition d’arts plastiques organisée avec la collaboration de l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT).

A cette occasion, la maire de la ville de Tunis, Souad Abderrahim, a souligné l’importance de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées en vue d’investir dans la sauvegarde et la mise en valeur des monuments historiques dans la médina de Tunis pour en faire une destination prisée ouverte à tous les artistes et créateurs pour pouvoir montrer leurs œuvres dans les différentes disciplines artistiques et culturelles.

Prenant la parole, le gouverneur de Tunis, Chedli Bouallègue, a insisté sur la nécessité de généraliser cette initiative pour toucher les différents monuments historiques et sites dans la médina de Tunis et de veiller à leur mise en valeur en y développant leurs programmes et contenus.

A son tour, le chef de cabinet du ministère des Affaires culturelles, Youssef Ben Brahim, a souligné l’importance de ce monument sur les plans historique, esthétique, architectural et artistique ainsi que de son rôle culturel dès lors qu’il constitue un centre de culture et de création ayant connu durant des années l’affluence de plusieurs artistes de tous bords et de toutes horizons venus présenter leurs œuvres et leurs contributions dans une multitude de manifestations (expositions, spectacles, représentations théâtrales, lectures poétiques, conférences, etc.).

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la volonté du ministère des affaires culturelles et de toutes les institutions qui en relèvent de renforcer la coopération avec la municipalité de Tunis et les différentes composantes de la société civile en vue d’élaborer un programme d’action commun à même de valoriser les monuments historiques dans la médina de Tunis en vue d’y créer des circuits touristiques et culturels susceptibles d’assurer un meilleur rayonnement à ce lieu richissime de par son histoire, son architecture et son héritage civilisationnel.