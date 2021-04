Une concertation régionale sectorielle sur les défis de l’informel dans le secteur du Tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat, s’est tenu à Djerba, a fait savoir dimanche, GIZ Tunisie.

Les partenaires sociaux, les structures gouvernementales régionales ainsi que les professionnels du secteur du tourisme, actifs dans la région de Djerba, ont convenu d’un ensemble de recommandations visant la transition vers le formel.

Il s’agit essentiellement, de la revue de la stratégie et la décentralisation de la gouvernance pour un rôle actif des collectivités locales et la régulation des activités en lien avec le tourisme ou para tourisme, notamment les maisons d’hôtes et les activités d’animation.

Ils se sont accordés sur la nécessité de l’appui à la reconversion des travailleurs du secteur, l’opérationnalisation du statut de l’auto-entrepreneur et le renforcement de l’attractivité du secteur.

D’autres concertations régionales sectorielles suivront. Les recommandations qui en découlent seront présentées au niveau national dans le cadre d’un atelier stratégique et feront l’objet d’une feuille de route tripartite.

Cet atelier a été organisé par la Konrad Adenauer-Stiftung Tunisie, à l’initiative du Comité technique transition de l’informel vers le formel relevant du projet ” Alliance pour la Croissance Economique et pour l’Emploi, ACE/Dialogue Social “, mandaté par le Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie.