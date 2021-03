Un accord de don financier de 25 millions d’euros a été signé mercredi par la Tunisie et l’Allemagne au profit des très petites et moyennes entreprises (TPME).

L’accord entre dans le cadre de la participation au fonds de garantie pour l’appui des petites et moyennes entreprises face aux crises économiques, notamment la pandémie de la Covid-19, et ce à travers le programme TPME II, indique un communiqué des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othmane Jerandi a présidé la cérémonie de signature de l’accord en présence de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie Peter Prügel ainsi que des membres des délégations tunisienne et allemande participant à la réunion de négociation sur la coopération financière et technique tuniso-allemande, tenue également ce mercredi au siège du département.

Le ministre a salué ” l’excellent niveau atteint par les relations tuniso-allemandes au cours des dix dernières années ” ainsi que le ” soutien allemand constant à la transition démocratique en Tunisie “.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance poursuivre les concertations en vue de renforcer les liens d’amitié et de coopération existants entre les deux pays dans les divers domaines politique, diplomatique et économique.

Le programme TPME II, financé par la Banque allemande de développement (KFW) en accord avec la Tunisie pour la période 2019/2023, met à la disposition de sept institutions financières partenaires (quatre banques et trois sociétés de crédit-bail) une ligne de crédit de 140 millions d’euros pour promouvoir l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au financement.

Les TPME sont définies comme des entreprises ayant moins de 200 salariés et un chiffre d’affaire de moins de 10 millions de dinars.