Le mois des dattes démarrera demain jeudi 1er avril et se poursuivra durant trente jours coïncidant avec le mois de Ramadan, durant lequel seront commercialisées des dattes d’origine tunisienne et de variété deglet Ennour à des prix plafonnés à 6 dinars le kg.

Le directeur général du Groupement Interprofessionnel des dattes, Samir Ben Slimane, a fait savoir dans une déclaration à l’Agence TAP, que la variété ” Chamroukh ” (Deglet Ennour) sera vendue à 5,990 dinars pour un cageot de 1 kg, alors que la variété ” Beth “, sera vendue à 4,350 dinars le kilo et à 2,200 dinars pour un demi kilo.

Il convient de signaler que trois types d’emballages de 2 kg et de 1, 5 kg seront réservés à cette denrée.

D’après le responsable, cette initiative organisée en collaboration avec le ministère du Commerce, l’organisation agricole et le Groupement Interprofessionnel des Dattes, sera un évènement qui sera organisé chaque mois du Ramadan, et au cours de la période de production (octobre et novembre) afin d’encourager le Tunisien à la consommation des dattes du terroir et surtout les fameuses dattes de Deglet Ennour, à des prix raisonnables.

Le responsable a affirmé que les dattes prévues pour la commercialisation dans les magasins, les grandes surfaces et les points de ventes du producteur au consommateur relevant de l’Office des Terres Domaniales (5 points de ventes) , sont de bonne qualité et répondent aux normes adoptées dans l’exportation des dattes.

De point de vue quantité, Ben Slimane affirme que les dattes exposées répondent suffisamment à la demande, soulignant qu’il ne faut pas avoir peur de leur épuisement et de la spéculation sur le marché.

Il a, dans ce sens, ajouté que toutes les grandes et moyennes surfaces réparties sur tout le territoire se sont approvisionnées en quantités suffisantes de dattes pour adhérer à l’évènement du mois des dattes.

Parallèlement, il a fait observer qu’une large campagne publicitaire sera organisée avec des affichages promotionnels à l’effet de faire connaitre cette initiative.

Pour rappel, la moyenne de consommation tunisienne des dattes s’élève à 5 kg par an contre 15 kg pour le citoyen algérien, alors que la consommation atteint son apogée uniquement au cours du mois de Ramadan.

La Tunisie a exporté au cours des cinq derniers mois (1er octobre jusqu’à mi-mars courant), près de 81,8 mille tonnes d’une valeur de 535,8 MD, contre 80,3 mille tonnes d’une valeur de 556,6 MD au cours de la même période de la dernière saison (2019-2020).