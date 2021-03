L’activation du rôle de la “commission du logement” a été au centre d’une séance de travail, tenue mardi 30 mars 2021, entre le chef du cabinet du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Akram Kallel, et le secrétaire général de la Fédération général des travaux publics, de l’habitat et de l’environnement et des cadres du ministère et des établissements publics qui en relèvent dans le secteur de l’habitat.

Les intervenants ont examiné, lors de cette séance de travail, la révision du cadre juridique et procédural des mécanismes d’octroi d’avantages pour l’acquisition du logement, qui sont destinés aux salariés ayant un revenu moyen, pour leur donner la possibilité d’acheter un logement, à travers le Fonds de promotion des logements pour les salariés (Foprolos), ainsi que l’examen de mesures exceptionnelles au profit du personnel du ministère telles que celles appliquées dans certains établissements publics.

Plusieurs propositions qui peuvent être mises en œuvre à court, à moyen ou à long termes, ont été également étudiées lors de cette séance de travail.