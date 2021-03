Le président de la République, Kaïs Saïed, a participé, aux côtés d’autres chefs d’Etat et de gouvernement et des personnalités internationales, à la signature de l’éditorial d’un journal portant sur la création d’un “Pacte international de lutte contre les pandémies”. L’éditorial a été publié mardi 30 mars 2021 dans les grands journaux internationaux et dans différentes langues.

La Tunisie serait le seul pays arabe participant à cette initiative. Une telle initiative confirme l’attachement de la Tunisie à accroître les efforts afin de trouver les solutions, relever les défis et consacrer les valeurs universelles. Une telle position est confirmée par l’adoption à l’unanimité par le conseil de sécurité, la résolution 2532 (2020) sur la pandémie Covid-19 lancée à l’initiative tuniso-française, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les signataires de cet éditorial ont exprimé le souhait de parvenir, grâce à ces efforts communs en matière de lutte contre la pandémie Covid-19, à créer une structure sanitaire internationale offrant la protection aux futures générations.

Aucun gouvernement ou agence multipartite ne peut lutter tout seul face à cette menace, précise la même source.