L’étude relative au Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible de l’île de Djerba sera bientôt soumise à un conseil ministériel, afin de l’adopter et d’entamer l’élaboration d’un pacte de développement durable et d’un plan climatique englobant les projets envisagés pour faire face aux répercussions des changements climatiques au niveau de l’île.

Cette étude dont l’élaboration a démarré en 2018, dans le cadre du projet visant à protéger les zones côtières vulnérables aux changements climatiques entrepris par le ministère de l’équipement, l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) avec le soutien du PNUD, a été présentée, mardi, lors d’une journée d’information tenue à Djerba.

Selon le coordinateur national du projet de résilience côtière face aux risques climatiques au sein de l’APAL, Adel Abdouli, ” l’île de Djerba et les régions de Ghar El Melh et Kalâat Al-Andalous sont classées zones vulnérables menacées par la submersion marine à cause des changements climatiques, selon une étude sur la vulnérabilité du littoral tunisien.

Cette étude a montré que 3500 hectares dans l’île de Djerba seront submergés par la mer à l’horizon 2100, en plus d’une érosion maritime qui devrait s’étendre sur 24 km et d’une augmentation de la salinité des eaux de mer, ce qui nécessite un effort supplémentaire pour lutter contre ces phénomènes et améliorer les mécanismes d’adaptation aux changements climatiques”.

Présidant la journée d’information, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Eddoukh a souligné l’importance de l’étude relative au Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible de l’île de Djerba dans l’identification des grandes orientations qui devraient être retenues sur les moyen et long termes pour relever les défis relatifs aux changements climatiques sur l’île.

Le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de mettre en application les recommandations issues de cette étude et d’accélérer la réalisation des projets qui y sont proposés afin de préserver les écosystèmes environnementaux sur l’île sur les court, moyen et long termes.

Pour sa part, le président de l’équipe chargée de l’élaboration de l’étude relative au Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible de l’île de Djerba a fait savoir que ” cette étude identifie les problématiques économiques, environnementales, de développement et de planification relatives à l’île et propose un modèle de développement différent favorisant le tourisme durable, prenant en considération les spécificités culturelles, économiques et environnementales de l’île et soutenant d’autres secteurs économiques à l’instar de l’agriculture et des technologies.

Cette étude souligne également l’impératif d’impliquer les collectivités locales dans la réalisation du schéma directeur proposé à travers la création d’un groupement des municipalités pour la concrétisation des projets identifiés et la mobilisation des financements nécessaires en partenariat avec les opérateurs privés.