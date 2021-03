L’académie de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), qui assurera des formations continues de base, d’enseignement supérieur, des sessions ciblées, outre l’accompagnement, a été inaugurée mardi 30 mars 2021.

Initiée par l’UTAP, cette académie est appuyée par plusieurs partenaires nationaux et internationaux, dont Swiss Contact, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Université Centrale, la Fondation allemande Hanns Seidel (FHS), l’Ecole nationale d’administration (ENA) et l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA).

L’idée de créer cette académie a émergé, depuis 2018, lors des travaux du 16ème congrès national de l’UTAP. Son objectif est de favoriser le développement du secteur agricole et de la pêche et de renforcer les capacités des agriculteurs et des pêcheurs, a indiqué le vice-président de l’UTAP et directeur de l’académie, Moez Ben Zaghdane.

C’est également le fruit d’un constat défavorable, a-t-il expliqué, évoquant notamment le niveau d’éducation des agriculteurs (84% des agriculteurs et des pêcheurs disposent d’un niveau primaire) et la réticence des jeunes (58% ont plus de 60), dans un contexte de révolution technologique.

L’objectif recherché est d’assurer la réhabilitation du capital humain de l’organisation agricole, des acteurs et des décideurs nationaux pour avoir une opinion publique sensible aux questions du secteur, a-t-il encore fait savoir.

Il s’agit également de rendre le secteur de plus en plus attractif aux jeunes et aux femmes, a-t-il avancé.

Concernant l’enseignement supérieur, l’académie offre deux mastères de deux ans ; à savoir ” Executive Master MBA ” et ” Excutive Master Managment et conduit un projet de développement “.

Ces modules offre une formation en management des ressources humaines, management stratégique, développement personnel et managérial, marketing, gestion et aménagement des territoires, gouvernance publique et management des projets de développement et de planification.

Une étude réalisée par Swiss Contact au profit de l’UTAP a mis l’accent sur le besoin de créer une synergie et une complémentarité entre les différentes unités et organes de l’UTAP pour la fonction d’appui à la formation en vue d’optimiser leurs interventions, a indiqué Khaled Raouani, expert à Swiss Contact.

Cette étude a proposé la création d’un format pole permettant l’appui à la formation technique et la vulgarisation ou une académie assurant la formation syndicale de ses élus et membres, et la formation des cadres administratifs et techniques.