L’Association Earth Hour Tunisia en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF Afrique du Nord) célèbrent, samedi, l’événement climatique mondial “L’Heure de la Terre”, visant à soutenir les efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques.

Les deux organisations invitent ainsi les institutions, les entreprises, les citoyens, les autorités locales et les organisations de la société civile à éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d’une heure de 20h30 à 21h30 (heure locale).

En raison du contexte sanitaire marqué par la persistance de la pandémie du coronavirus et dans l’objectif de préserver la sécurité des citoyens, les organisateurs mondiaux de cet événement, ont eu recours cette année aux plateformes électroniques et aux réseaux sociaux pour inciter des millions de personnes à travers le monde à y participer.

Cette action mondiale climatique vise en effet, à rationaliser la consommation d’électricité, sensibiliser les gens à la réduction des émissions du gaz à effet de serre, en vue de lutter contre le réchauffement climatique.

Depuis 2007, à l’initiative du WWF, “l’Heure de la Terre” (Earth Hour) est devenue l’événement mondial de mobilisation contre les changements climatiques. A l’échelle de la planète, les citoyens, les pouvoirs publics, les villes et les entreprises éteignent leurs lumières pendant une heure chaque dernier samedi du mois de mars. Par cet acte symbolique simple, chacun peut montrer qu’il se sent concerné par la question des changements climatiques et que tout le monde peut agir.

C’est dans cet esprit que l’Association Earth Hour Tunisia a été créée en avril 2015, avec pour objectifs la protection de la nature et de l’environnement, la participation active dans les projets d’énergies renouvelables et de développement durable et la lutte contre les changements climatiques.