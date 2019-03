“Earth Hour” au Vieux port de Bizerte, samedi 30 mars

Toutes les lumières seront éteintes, samedi 30 mars entre 20h30 et 21h30, dans les alentours du Vieux port de Bizerte, à l’occasion de l’événement planétaire “Une heure pour la terre” ou “Earth Hour”.

Cette initiative a été prise par le Fonds mondial pour la nature, bureau de l’Afrique du Nord, en collaboration avec l’Union européenne, le gouvernorat de Bizerte, les Scouts tunisiens et plusieurs composantes de la société civile.

Bizerte a été choisie par le fonds pour abriter cet événement, pour la dimension économique, culturelle et touristique de la ville, souligne Hamadi Gharbi, représentant de WWF.

L’événement “Une heure pour la terre” organisé, chaque dernier samedi du mois de mars, coïncide cette année avec la Journée de la terre, signale Gharbi exprimant tout le soutien au peuple palestinien et à sa lutte pour recouvrer ses droits.

Pour sa part, le gouverneur de Bizerte a mis l’accent sur l’adhésion de la région de Bizerte à l’initiative du fonds et sa volonté de faire réussir l’événement.

Il a passé en revue les spécificités de la région en matière de protection de l’environnement dont, notamment, la promotion des énergies renouvelables (éolienne notamment), la Plateforme des emplois verts (PEV), l’inscription de Ghar El Melh “Ville des Zones Humides de la convention Ramsar” et la préparation de la candidature de la ville de Tinja à ce label.

“Une heure pour la terre” ou Earth Hour est une journée internationale organisée, depuis 2008, à l’initiative de WWF et le quotidien australien Sydney Morning Herald, pour sensibiliser le public au réchauffement climatique.

La planète entière est invitée, le dernier samedi de mars de chaque année, à éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques non indispensables, durant une heure, pour une économie d’énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.