Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont atteint, durant les deux premiers mois 2021, le montant de 241.4 MD, contre 309.0 MD durant la même période de l’année écoulée, enregistrant ainsi une baisse de 21.9%.

Selon un bulletin de conjoncture publié par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), le nombre de projets déclarés a atteint 561 au cours des deux premiers mois 2021, contre 720 lors des deux premiers mois 2020, enregistrant ainsi une chute de 22.1%.

Ces projets permettront la création de 6853 postes d’emplois, contre 9200 postes d’emplois durant les deux premiers mois 2020, soit une baisse de 25.5%.

D’après l’APII, le secteur des industries du cuir et de la chaussure a connu une hausse de 533% en matière d’investissements déclarés, suivi des secteurs du textile et de l’habillement ( 127,9%) et des industries agroalimentaires (+33%).

En revanche, des secteurs comme les industries chimiques, les industries diverses, les industries mécaniques ou encore les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre ont enregistré, respectivement, une baisse de 79,1%, 68%, 52,8% et 51,8% .

D’après le document, 57% des investissements déclarés durant les deux premiers mois de l’année 2021, sont dans le cadre des projets d’extension et de renouvellement de matériel.

Ainsi, les investissements déclarés dans le cadre des projets de création sont passés de 182.4 MD durant les deux premiers mois de l’année 2020 à 103.7 MD, durant la même période de 2020, soit une baisse de 43.1%.

S’agissant des investissements déclarés par régime, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une baisse de 8.3% passant de 85.3 MD à 78.2 MD, pendant les deux premiers mois de l’année 2021.

De même, les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré une baisse de 27.0%, en passant de 223.7 MD à 163.2 MD, au cours des deux premiers mois de l’année 2021.

Pour ce qui est des déclarations par région, les volumes d’investissement les plus conséquents ont été déclarés à Sfax avec 34.6 MD, à Sousse (31.8 MD) et à Zaghouan (19.7 MD).