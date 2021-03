Le titre UADH poursuit sa baisse à la bourse de Tunis, puisqu’il a vu son cours se délester, jeudi de 3,53% à 0,820 D et aujourd’hui vendredi, de 3,66% à 0,790D, juste après la reprise de sa cotation, et l’annonce faite par le (CMF) concernant la transmission du dossier de l’affaire UADH à la justice .

En fait, la décision du CMF est intervenue en réaction à la non publication par le groupe de ses états financiers de 2018 et 2019 et les états financiers semestriels de juin 2019 et juin 2020, de manière à permettre au marché de s’assurer de la situation financière du groupe.

Le CMF a fait état également, dans un communiqué transmis vendredi, à l’agence TAP, d’une situation de conflit contractuel entre Aures Auto (filiale de UADH) et Peugeot Citroën DS relatif au non-paiement des sommes dues d’un côté et à l’arrêt de l’importation des voitures de l’autre côté.