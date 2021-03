Arabian Gulf university, à Manama (Etat de Bahreïn), vient de s’assurer les services d’une sommité universitaire tunisienne spécialisée dans la sécurité numérique, en l’occurrence Adel Bouhoula. L’information a été fournie par le président de cette université, Khaled ibn Abderrahamane Al Ouhli. Ce dernier a annoncé dans un communiqué avoir chargé Dr. Adel Bouhoula de diriger, à l’université, une unité des technologies de l’information.

Abou SARRA

Tel qu’il est présenté par Arabian Gulf university, le curriculum vitae du Dr. Adel Bouhoula est tout simplement impressionnant.

Un savoir-faire reconnu à l’international

Fort d’une expérience de 25 ans dans la sécurité cybernétique et la sécurité des réseaux, Adel Bouhoula entretient des relations de partenariat très étroites avec plusieurs institutions internationales de grande renommée. Parmi celles-ci figurent l’université japonaise Tsukuba, l’Institut japonais Mitsubishi, l’Institut Stanford aux Etats-Unis (2ème université dans le monde) et l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) en France.

Dr Adel Bouhoula est détenteur de trois brevets d’invention. Il a publié quelque 180 articles dans des revues scientifiques et a à son actif des conférences scientifiques dans plusieurs facultés et centres de recherche en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie Canada, Etats-Unis, Japon.

A l’origine des chasseurs de têtes japonais

Le CV fait une mention spéciale pour son partenariat avec le Japon.

C’est lors de la présentation, en 1996, d’une communication scientifique sur ses dernières recherches en tant que chercheur visiteur à l’Institut de recherche Stanford (SRI. International) en Californie aux Etats-Unis d’Amérique qu’il a été approché par des chercheurs japonais. Ces derniers lui ont proposé d’être conseiller d’un projet de recherche international initié par l’université de Mitsubishi à Tokyo et auquel participaient la France, les Etats-unis et le Japon.

En tant qu’enseignant à l’international, Adel Bouhoula a donné en tant que professeur-visiteur des cours intensifs sur la sécurité numérique et a supervisé la formation d’étudiants japonais en visite en Tunisie dans le domaine de la sécurité cybernétique.

Depuis 2007, Bouhoula organise, en Tunisie, en partenariat avec l’université nippone Tsukuba, un colloque international sur la sécurité numérique. La prochaine édition sera organisée en septembre 2021.

Outre le partenariat particulier avec les universités Tsukuba et Mitsubishi, Adel Bouhoula entretient des relations étroites avec l’université nippone AIZU, et des centres de recherche et autres universités du Canada, France, Norvège, Maroc, Nigeria, Sénégal, Cameroun…

Adel Bouhoula se bat pour une sécurité numérique fiable pour tous

En Tunisie, Adel Bouhoula, diplômé de la Faculté des sciences de Tunis, a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur en informatique.

Il a grimpé très vite les échelons et est devenu maître de conférences à l’Ecole SUP’COM où il occupe également la fonction de directeur fondateur de l’unité de recherche “Sécurité numérique”.

En sa qualité de docteur, il est habilité à diriger des recherches en informatique de l’Université Henri-Poincaré de Nancy (France).

Sur le plan administratif, il a été PDG de l’Institut de recherche en sciences informatiques (IRSIT), ancien directeur des technologies de l’information et des réseaux à Tunisie Telecom et chargé de recherche à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) en France.

Adel Bouhoula est également militant de la société civile. Il est président de l’Association tunisienne de la sécurité numérique (Atsn).

Il a eu pour grand mérite d’attirer l’attention sur les enjeux à « se défaire de la dépendance technologique vis-à-vis des grands constructeurs de solutions, qui, parfois, fournissent des produits inadaptés aux réalités de nos marchés et de nos besoins ».

Il ajoute dans une interview à un média de la place que « cette dépendance technologique peut leur conférer d’ailleurs une mainmise sur nos besoins en termes de livraison de telle ou telle technologie ».

Et Bouhoula de préciser sa pensée : « Si l’on considère les produits de sécurité numérique existants sur le marché, il y a lieu de noter que, stratégiquement, ceux-ci ne peuvent pas être toujours fiables, compte tenu que ces logiciels sont de véritables boîtes noires. L’expérience vécue a démontré que certaines boîtes noires contiennent des programmes pouvant renseigner et transmettre des informations professionnelles et/ou privées à partir de nos PC ».

Cela pour dire au final qu’en cette période de globalisation et de recrudescence des crimes cybernétique, Dr Adel Bouhoula est l’oiseau rare que toutes les universités s’emploient à s’arracher. En Tunisie, il nous semble logique que les autorités de la place doivent tout faire pour l’encourager à continuer à encadrer nos étudiants.