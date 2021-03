Un mémorandum visant l’actualisation du statut du Conseil d’affaires mixtes Tuniso-qatari, a été signé, mardi, entre la Chambre qatarie du commerce et d’industrie et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), en marge d’une rencontre d’affaires, organisée à Doha au Qatar.

Une délégation de l’UTICA conduite par Samir Majoul, président du patronat tunisien ainsi que des membres du bureau exécutif de l’organisation patronale ont participé à cette rencontre, à laquelle a assisté le président de la chambre qatarie, Cheikh Khalifa Ben Jassem Al Thani, ainsi que des chefs d’entreprises et des hommes d’affaires du Qatar.

Le ministre de l’Economie, des finances et d’appui à l’investissement, Ali Kooli, également en visite de travail au Qatar, du 19 au 23 mars 2021, a pris part aux travaux de cette rencontre, a indiqué le ministère de Finances, dans un communiqué.

Kooli a présenté à cette occasion, un aperçu sur le climat d’investissement en Tunisie et les secteurs prometteurs et aux grandes opportunités de succès. Il a évoqué aussi les réformes prévues par le Gouvernement Tunisien pour faire avancer, améliorer et développer le climat des affaires et des investissements.

Le ministre a appelé les hommes d’affaires au Qatar à donner une plus grande attention à la Tunisie en tant que site stratégique pour les affaires et en tant que plateforme permettant de conquérir les marchés voisins, notamment le marché africain.

Au Qatar, Kooli a rencontré le Premier Ministre et ministre de l’Intérieur, Sheikh Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, en présence de l’Ambassadeur de Tunisie à Qatar.

Les deux parties ont souligné la solidité des relations bilatérales et la volonté commune d’œuvrer pour renforcer la coopération économique durant cette période, et exploiter les opportunités pour développer les investissements qataris en Tunisie dans de nombreux secteurs prometteurs.

Le ministre de Finances a également discuté avec son homologue qatari, Ali Shareef Al Emadi, et avec le Ministre du commerce et de l’industrie, Ali Ahmed Al-Kuwari, des moyens à même de renforcer la coopération financière et promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays

Il s’est entretenu aussi avec des hauts responsables de grandes entreprises qataries, dont le PDG du groupe Qatari Diar, Abdullah Hamad Al Attiyah , qui compte parmi les plus importants groupes d’investissement opérant dans le domaine du tourisme. Il est par ailleurs le promoteur du projet touristique “Diar” à Tozeur (Sud de la Tunisie).

Le Ministre a également eu des entretiens avec le président du Conseil d’administration du groupe Ooredoo, Cheikh Faisal Bin Thani Al Thani le cheikh Faisal bin Thani Al Thani, et le PDG du Qatar National Bank Group, Abdulla Mubarak Al Khalifa, ainsi que le directeur général de Qatar Investment Authority, Mansour Bin Ibrahim Al Mahmoud.