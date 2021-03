L’évaluation de la valeur monétaire de l’eau, souvent utilisée car facile à pratiquer, peut entraîner une sous-évaluation de cette ressource, voire exclure, les avantages qui sont plus difficiles à monétiser, constate un récent rapport de l’ONU-eau, rendu public à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2021, célébrée, ce lundi, 22 mars 2021.

Le “Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021: la valeur de l’eau “, essaye d’évaluer les différentes valeurs de la ressource eau en prenant en considération les aspects économiques, mais aussi socioculturels.

Il donne également un aperçu de l’état actuel de l’eau dans le monde et comprend des recommandations sur les politiques à mener pour une meilleure gestion de l’eau.

Des inégalités d’accès à l’eau

“L’eau est une ressource unique et irremplaçable. Essentielle à la vie, aux sociétés et aux économies, l’eau est dotée de multiples valeurs et avantages. Cependant, contrairement à la plupart des autres ressources, il est extrêmement difficile de déterminer la ” véritable ” valeur de l’eau ” estiment les auteurs du rapport. De ce fait, regrettent-ils, l’importance universelle de cette ressource vitale n’est pas suffisamment reflétée dans l’attention politique et les investissements financiers qui sont accordés à l’eau dans de nombreuses régions du monde ”

” Cette situation entraîne non seulement des inégalités d’accès aux ressources en eau et aux services qui leur sont liés mais aussi une utilisation inefficace et non pérenne ainsi qu’une dégradation des approvisionnements au détriment de la réalisation de presque tous les Objectifs de développement durable (ODD) comme des droits humains fondamentaux.

Reconnaissant la complexité de l’évaluation de la valeur de l’eau, ce rapport considère de que cette évaluation ” demeure une étape absolument indispensable pour relever les défis que posent les ressources en eau dans le monde. Sans cela, les ressources en eau continueront d’être mal comptabilisées et les possibilités d’amélioration de leur gestion seront, par conséquent, plus difficiles à identifier. La reconnaissance des multiples valeurs de l’eau permet de mieux rendre compte de réalités qui, autrement, seraient facilement négligées, mal comprises ou mal définies, ce qui peut conduire à une répartition inéquitable des avantages, à une mauvaise conciliation des impacts et des coûts négatifs, à des solutions non durables, à des conséquences involontaires, à des risques ainsi qu’à des politiques et institutions inefficaces “.

Quid du coût de la distribution de l’eau ?

Pour une meilleure évaluation de cette ressource, les auteurs du rapport soulignent “qu’une étape essentielle consiste à mieux comprendre le concept de “valeur” proprement dit.

Le prix de l’eau, son coût de distribution et sa valeur ne sont pas nécessairement la même chose. Si les deux premiers sont facilement quantifiables en termes monétaires et économiques principalement, la notion de ” valeur ” englobe, elle, un ensemble beaucoup plus large d’avantages souvent immatériels.

Cependant, même si l’évaluation de la valeur monétaire de l’eau est supposée être l’approche la plus facile à appliquer et présente l’intérêt d’employer une mesure commune permettant de comparer quantitativement les valeurs de différents usages, elle peut entraîner à une sous-évaluation, voire exclure, les avantages qui sont plus difficiles à monétiser “.

” Accorder une place systématique à l’éthique dans toutes les décisions et attitudes adoptées vis-à-vis de l’eau pourrait ainsi fournir des orientations comportementales complémentaires à celles imposées par les lois, les politiques et les réglementations concernant l’eau. La volonté politique de prendre en compte toutes les valeurs multiples de l’eau et d’agir en conséquence est essentielle. Elle nécessite de transformer les processus politiques et de redistribuer le pouvoir et la parole, en sensibilisant le public et en exerçant des pressions en faveur d’un changement “.

Risque de dévaloriser l’eau…

” Il importe aussi de susciter la demande quant à l’évaluation de la valeur de l’eau. Partout dans le monde, le prix de l’eau est sous-évalué et sa valeur est sous-estimée. Or peu de gouvernements, d’entreprises ou de citoyens exigent que l’eau soit valorisée. Dans les cas où les citoyens considèrent l’eau comme un droit humain et donc comme un bien gratuit ou public, il est possible que l’évaluation de la valeur de l’eau se heurte à des résistances “, lit-on dans ce rapport.

Enfin, ” même si celle-ci ne fait pas toujours l’unanimité, l’eau a une valeur bien réelle. Aux yeux de certains, la valeur de l’eau est inestimable puisque toute forme de vie dépend de cette ressource et que rien ne peut la remplacer. Cette conviction trouve sans doute sa meilleure illustration dans les efforts et les investissements consentis pour trouver de l’eau extra-terrestre et dans l’exaltation qu’a récemment suscitée sa découverte sur la Lune et sur Mars. Malheureusement, ici sur Terre, l’eau est trop souvent considérée comme acquise. Or le risque de dévaloriser l’eau est beaucoup trop grand pour que l’on puisse l’ignorer “.