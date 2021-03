Le Huawei FreeBuds Pro a obtenu les meilleurs résultats dans tous les critères lors des tests. Le son est excellent dans cette catégorie d’appareils bien que la basse soit assez lourde. Les fonctions de réduction du bruit sont également très utiles, elles sont très confortables et fournissent un excellent équipement.

La société a ajouté à sa gamme des écouteurs intra-auriculaires de première classe avec annulation active du bruit (ANC).

Le son nous a également impressionnés lors des tests. Avec le FreeBuds Pro, vous pouvez vous attendre à un son chaud et très complet, avec de beaux aigus qui ne sont ni vifs ni nets. Malgré cela, les hautes fréquences manquent d’un peu d’air et elles pourraient le faire avec un peu plus d’ouverture.

Ajustement confortable sans appuyer sur vos oreilles

Il est indéniable que Huawei – avec un certain nombre d’autres fabricants – s’est inspiré du look des AirPods (Pro). Cependant, ce n’est pas forcément une mauvaise chose, car le design a fait ses preuves en termes d’ergonomie. Les FreeBuds Pro sont également très confortables. Ils s’adaptent solidement et n’appliquent aucune pression ou ne créent aucun bruit irritant.

Durable

Le Huawei FreeBuds Pro offre près de 8,5 heures de lecture à partir d’une seule charge. En conjonction avec l’étui de chargement, vous pouvez profiter de plus de 38 heures de musique.

La fonction de charge rapide permet 5,5 heures d’utilisation après seulement 15 minutes de charge, ce qui est vraiment remarquable. Les écouteurs et l’étui sont complètement chargés en une heure et demie environ, ce qui est un autre chiffre fantastique. Le boîtier peut également être chargé sans fil.

Les FreeBuds Pro sont disponibles en Tunisie à 699 dinars (prix public conseillé).