La Tunisie célèbre mardi 23 mars 2021, à l’instar du reste du monde la Journée météorologique mondiale, placée cette année sous le signe ” L’océan, le temps et le climat “.

Cette journée souligne l’importance que revêt l’océan dans le monde dans lequel nous vivons, d’autant plus que l’océan ” stocke plus de 90% de la chaleur excédentaire piégée par les gaz à effet de serre “, et ” assure plus de 90% du commerce international”, selon des données publiées par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Cette journée célèbre aussi, ” l’action que mène la communauté de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) pour protéger les personnes et les biens “, et ” marque le lancement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable “.

Il est à souligner que l’océan, qui couvre environ 70% de la surface de la terre, exerce une influence considérable sur le temps et le climat et joue un rôle fondamental dans l’économie mondiale.

Toutefois, les océans font face à divers problèmes notamment, le changement climatique, l’élévation du niveau de la mer, la surpêche, la dégradation des écosystèmes côtiers, la pollution… dont les répercussions sont néfastes sur la biodiversité.

A ce titre, l’Organisation des Nations Unies a mis en garde qu’à ce rythme de pollution, il devrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050.

Pour rappel, la journée internationale de la météorologie commémore l’entrée en vigueur, le 23 mars 1950, de la Convention instituant l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), laquelle a contribué au progrès rapide des sciences météo-climatiques, des technologies connexes et de la coopération internationale.