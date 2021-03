En présence du ministre des technologies, Mohamed Fadhel Kraiem et du ministre des Affaires locales par intérim, Kamel Doukh, a eu lieu la signature d’un accord avec un consortium pour la modernisation de la plateforme de l’Etat Civil “MADANIA”.

La nouvelle plateforme permettra de connecter les établissements de santé (pour l’enregistrement des naissances et des décès), les tribunaux (enregistrement des jugements) et les structures consulaires à l’étranger.

Les deux ministres ont souligné l’importance de ce projet qui permettra de réaliser une transformation numérique de l’administration et d’améliorer la qualité de ses services rendus aux citoyens, d’autant plus qu’il constituera une composante de base pour le développement des services administratifs en ligne.

Ce projet de plateforme de l’Etat Civil tunisien s’inscrit dans le cadre du Plan National Stratégique “Tunisie Digitale 2020”.

La réalisation de ce projet, financé par la BAD (Banque Africaine de développement), a été confiée au groupement #Inetum, DIGITECH France et IT SERV Company .

“Nous avons eu le plaisir et l’honneur de nous réunir pour célébrer la signature de l’accord pour la réalisation de la nouvelle plateforme de l’Etat Civil, ce vendredi 19 mars 2021, en présence de Monsieur Fadhel Kraiem, Ministre des Technologies de la Communication, Monsieur Kamel Doukh, Ministre de l’Equipement et Ministre des Affaires Locales par intérim, Madame Raoudha Khelif , Directrice Générale des Technologies de l’information (MTC) et Messieurs Ali Yahiayaoui et Mahmoud Ismail de la #BAD”, Patrice Gautier, DG inetum Tunisie.