L’ambassade de Russie en Tunisie a annoncé sur sa page Facebook que la fusée « Soyouz-2 », qui mettra le premier satellite tunisien « Challenge One » en orbite, a été installée mercredi 17 mars 2021 sur la rampe de lancement en position verticale.

Le processus d’installation s’est déroulé au cosmodrome de Baïkonour en présence de la délégation de la société Telnet Holding, explique l’ambassade.

En effet, samedi 20 mars 2021, qui coïncide avec le 65ème anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, verra le lancement par la fusée russe « Soyouz-2 » du premier satellite tunisien «Challenge one », à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Conçu et développé par des compétences exclusivement tunisiennes, ce satellite permettra la transmission des données utiles aux habitants de la Terre par la connexion des objets situés sur la Terre (Internet of Things) via l’espace en utilisant, pour la première fois au monde, le protocole de communication LoRa destiné à la base pour des réseaux terrestres.

Inchallah !