Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime annonce, mardi 16 mars 2021, que les maladies de la rouille jaune et brune ont été détectées dans de nombreuses exploitations de blé dur, tendre et de triticale, et ce dans toutes les zones de production, à des stades différents de gravité.

Pour limiter les dégâts causés par ces maladies, le département de l’Agriculture appelle les céréaliculteurs à assurer le contrôle continu de leurs exploitations, notamment avec la persistance du vent qui est le principal facteur de propagation des maladies de la rouille.

Le ministère a par ailleurs souligné l’impératif d’intervenir d’urgence, dès l’apparition des premiers signes de cette maladie fongique, par l’utilisation des fongicides agréés.

Il a à ce titre recommandé aux agriculteurs de choisir un fongicide à double action contre les maladies de la rouille et de la septoriose, pour protéger les cultures céréalières, d’autant plus que des précipitations sont prévues au cours des prochains jours.

Pour avoir plus d’informations, le ministère appelle les agriculteurs à contacter ses services centraux ou régionaux.